日前CNN刊出專文報導直指台灣的交通問題宛如「行人地獄」，並直言台灣駕駛、機車騎士橫衝直撞、不尊重行人權利。民眾黨立委邱臣遠表示，台灣交通是大問題，但卻長期不受政府重視，整頓交通簡直萬萬不能；他希望這次被外媒報導能讓交通部痛定思痛，否則交通部長就應該下台。

邱臣遠表示，除了CNN報導「台灣交通如同行人地獄」阻礙旅遊發展之外，目前美、英、澳、加、日等5國政府的旅遊須知，均提醒台灣交通是大問題，阻礙台灣觀光發展，卻長期不受政府重視。

邱臣遠指出，台灣交通事故多，每年造成3000個家庭破碎，48萬人受傷，造成生靈塗炭，屢屢成為國人關心焦點，但政府卻提不出具體改善措施；他呼籲政府重視，也屢次質詢要求政府實施「交通零死亡願景」政策，改善道路交通安全，但是交通部仍提不出具體對策。

邱臣遠說，我國交通惡化，每十萬人交通死亡數高達13人，是日本的6倍、英國的5倍，與東南亞國家相比還輸給緬甸、菲律賓與柬埔寨，只能排到第八名。1997年，瑞典實施「零死亡願景(Vision Zero)」政策後，14年內道路交通死亡人數減半，成為全球最安全的國家。之後挪威、英國愛丁堡、加拿大、美國紐約、澳洲及日本都陸續採行，也都大幅降低交通死亡人數。過去政府都認為「其他國家能台灣也能」，唯獨對於整頓交通，台灣萬萬不能！

他希望，這次CNN的認證嘲諷，能讓交通部痛定思痛，真正落實保護行人與用路人的安全，讓觀光客來台不再害怕走在街道上，讓世界看見台灣的改變。如果交通部長做不到，就應該勇敢辭職下台。