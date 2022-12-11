明天就是12月12日，除了購物搶折扣以外，小孟老師在臉書上分享開運方法，在雙12這天可準備12枚硬幣放入紅包袋裡，寫上姓名與生日，並放在床下12天就能得到財富循環能量。以下為小孟老師的詳細解說。

1212以天使數字來看為好事成雙，有由1個變2個的意涵，也象徵1生2，因此雙12可以準備12枚硬幣放入紅包袋裡，再在紅包外面寫上自己的姓名與生日就能得到無限財富循環的能量，此紅包袋可以放在床下睡12天，12天後再將鈔票或零錢一起存入銀行，就能得到財富能量。