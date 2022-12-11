美國83歲「搖滾女王」蒂娜透娜（Tina Turner），在她五十幾年的演藝生涯中得過無數獎項，更為搖滾奉獻許多，不過如此光鮮亮麗的她，人生卻沒有因此而美滿，曾經歷過丈夫家暴的她，2018年才送走大兒子，昨（10）日她在臉書發出噩耗表示二兒子也離開了。

蒂娜透娜昨（10）日凌晨在臉書上發文寫下：「Ronnie, you left the world far too early. In sorrow I close my eyes and think of you, my beloved son. （羅尼，你離開這個世界太早了，在悲傷裡我閉上了眼睛，想起了你，我親愛的兒子）」，貼文曝光後令外界相當震驚。

然而，根據《TMZ》報導，在美國時間9日上午接到通報羅尼在他們家外面感到呼吸困難，在幾分鐘後即使路人伸出援手相救仍舊不回他，據悉，羅尼身體狀況不是非常好，曾經罹患過癌症，這幾年也持續跟疾病纏鬥。

事實上，蒂娜透娜曾在1978年因不堪丈夫艾克特納（Ike Turner）的家暴而離婚，之後憑著對音樂的熱愛推出許多膾炙人口歌曲，使她東山再起，然而正當她走過家暴陰霾，她的大兒子克瑞格（Craig Turner）卻在2018年選擇自我了斷離開人世，讓她悲痛欲絕，四年後又再經歷一次二兒子離世的喪子之痛，讓外界相當替她感到不捨，也擔心她目前的狀況。

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