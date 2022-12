美國83歲「搖滾女王」蒂娜透娜(Tina Turner),在她五十幾年的演藝生涯中得過無數獎項,更為搖滾奉獻許多,不過如此光鮮亮麗的她,人生卻沒有因此而美滿,曾經歷過丈夫家暴的她,2018年才送走大兒子,昨(10)日她在臉書發出噩耗表示二兒子也離開了。

蒂娜透娜昨(10)日凌晨在臉書上發文寫下:「Ronnie, you left the world far too early. In sorrow I close my eyes and think of you, my beloved son. (羅尼,你離開這個世界太早了,在悲傷裡我閉上了眼睛,想起了你,我親愛的兒子)」,貼文曝光後令外界相當震驚。

然而,根據《TMZ》報導,在美國時間9日上午接到通報羅尼在他們家外面感到呼吸困難,在幾分鐘後即使路人伸出援手相救仍舊不回他,據悉,羅尼身體狀況不是非常好,曾經罹患過癌症,這幾年也持續跟疾病纏鬥。

事實上,蒂娜透娜曾在1978年因不堪丈夫艾克特納(Ike Turner)的家暴而離婚,之後憑著對音樂的熱愛推出許多膾炙人口歌曲,使她東山再起,然而正當她走過家暴陰霾,她的大兒子克瑞格(Craig Turner)卻在2018年選擇自我了斷離開人世,讓她悲痛欲絕,四年後又再經歷一次二兒子離世的喪子之痛,讓外界相當替她感到不捨,也擔心她目前的狀況。

★《中時新聞網》關心您,有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您:再給自己一次機會!自殺防治24小時服務專線:1925(依舊愛我)、生命線:1995、張老師專線:1980。