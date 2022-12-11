沙鹿區靠收資源回收維生的陳姓婦人，遭人打傷血流滿面，全案正由警方調查中。(民眾提供)

沙鹿區斗潭路1名靠拾荒維生年約50歲的陳姓婦人，在家門外整理回收物時，疑被人毆打頭部、血流滿面；婦人就讀高職的兒子今天清晨打電話給媽媽，才知道媽媽遭人毆打；同學的媽媽楊小姐上午開車到沙鹿住家查看，才將血流滿面的陳姓婦人送醫。警方指出，全案正由警方循線調查偵辦中。

住台中市中清路的楊小姐說，她孩子同學的母親陳姓婦人是沙鹿區的低收入戶，以回收維生，昨天凌晨被人噴辣椒水和持棍棒毆打，陳姓婦人的兒子目前在台中市念高職，晚上在超商打工；昨天晚上下班後因太晚就睡在她家，今天上午打電話給媽媽，才知道媽媽出事了。

楊小姐指出，她上午急忙開車載兒子的同學回沙鹿區斗潭路，查看究竟，發現陳姓婦人血流滿面，全身連腳都是血，急忙將她送往沙鹿光田醫院就醫；因陳姓婦人是社會極度弱勢的族群，恐有以毆打孤單弱勢族群為樂的暴力份子，希望大家多多幫忙。

光田醫院表示，陳姓婦人傷勢在額頭、人中有撕裂傷，做了頭部電腦斷層掃描，沒有出血問題，避免腦震盪相關後遺症都還是會建議住院觀察，目前在急診是否會住院由家屬決定。

清水警分局指出，已查出婦人疑被同為資源回收的一名婦人打傷，用何物打傷？仍需通知對方到案釐清。全案正由警方偵辦中。