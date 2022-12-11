【全程字幕】小內閣被高虹安攔胡？ 蔣萬安回應了

台北市長當選人蔣萬安小內閣成員備受外界關注，現外傳欲留任的台北市地政局長張治祥被新竹市長當選人高虹安「攔胡」，出任新竹市政府秘書長。對此，蔣萬安11日僅回應，好人才大家會爭取，各地出現人事交流相當正常，並透露台北市府新人事有良好進度，明日將公布第一波成員名單。

蔣萬安今陪同台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇到濱江市場拜票。針對外傳原要留任的張治祥被高虹安延攬入新竹市政府？他表示，好人才大家都會爭取，各地出現人事交流實屬正常。目前小內閣人事徵詢有良好進度，成員都是一時之選。

蔣萬安強調，台北市政有既定規劃及延續性，不只是社子島，只要是好政策會繼續推動，並不會因為首長更迭及政務官去留受到影響。

媒體追問，吳盛忠將回鍋擔任環保局長？國民黨立委林奕華接任台北市副市長？蔣萬安重申，新市府成員徵詢進度良好，都得到不錯的回應，明日會公布第一波的新團隊名單。

另外，吳怡農日前拋出松山機場遷建主張，引起討論。他昨指出，蔣萬安不反對松山機場遷建，王鴻薇卻是不斷攻擊、謾罵。蔣萬安表示，此牽涉都市及台灣整體國土規劃，須考量民用、商用及軍用需求，中央與地方更要好好地溝通，提出兼顧軍事及國土規劃的方案，而不是選舉時才倉促提出討論。

王鴻薇則說，交通部、國防部等單位應正視該議題，提出可行性評估規劃，否則只是紙上談兵。

而吳怡農談及松山機場遷建議題時，曾表示寧願犧牲總統專機，為民眾贏得更好的生活，後卻反駁此說法，王鴻薇表示，吳怡農為何會有如此態度轉變，應由吳本人出面說清楚、講明白。