不少民眾今天看手機App一周天氣預報，驚見周六、日低溫只剩8度，直呼寒流要來了嗎？對此，中央氣象局表示，周末這波冷空氣確實滿強的，但目前仍預報是大陸冷氣團，有待持續監測。

中央氣象局預報員葉致均表示，周三至周四清晨（14、15日）有一波冷空氣南下，部分氣象單位說是冷氣團，但氣象局仍定調為東北季風，中部以北、東北部下探15度，中南部17度，大台北山區，基隆北海岸、宜蘭有局部雨。

民間預報與氣象局預報有差異。(翻攝自氣象局)

接著預報顯示周六（17日）起又有另一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強。是否會像手機App預測下探8度，達到寒流等級，葉致均表示，由於還有很多天，預報上仍有不確定性和變動性，氣象局現階段仍預報是冷氣團規模，可預期的是周末各地氣溫會比周三降得更低，在15度以下。

而為何手機天氣預報顯示周六、日北部低溫8度，葉致均解釋，可能是因為手機App業者和其他氣象單位合作，不同模式跑出來數據有差異。

民間氣象公司「天氣風險」則預測，周六之後有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探10度或更低，雖然預報仍有可能改變，但還是要提早準備，預防寒害。