英國倫敦的摩洛哥球迷施放煙火。（美聯社）

比利時布魯塞爾出動鎮暴警察。（路透）

「阿特拉斯雄獅」摩洛哥寫下歷史偉業，成為世足至今92年來，非洲和阿拉伯世界首支進入4強的球隊。散居於歐洲各地的摩洛哥後裔上街慶祝，多次造成歐洲街頭失序。英國倫敦市中心聚集著數千摩洛哥球迷歌舞慶祝，比利時布魯塞爾、法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹鎮暴警察與警犬紛紛列陣戒備。

荷蘭媒體《NL Times》報導，荷蘭境內的4座大城市都有摩洛哥球迷聚集，鹿特丹、烏特勒支省有失控的摩洛哥球迷「打砸燒」，多人違規施放煙火遭逮捕。在球迷守秩序的情況下，荷蘭警方容忍讓他們慶祝一段時間，隨著時間接近深夜，大部分人在警方呼籲之後和平離去，但有少數人對警察展現敵意。警方聲明對於摩洛哥球迷接連出現的失序行為「感到失望」。

摩洛哥是北非的阿拉伯國家，僑民遍布歐洲，義大利米蘭街頭還出現趁機襲擊摩洛哥後裔的極右派份子。當地義媒《晚郵報》報導一位30歲摩洛哥球迷在與人爭吵時，喉嚨遭到刺傷，送醫後有性命之虞。傷人者當場逃逸，據悉是來自東歐的人。

本屆4勝1和的摩洛哥，其中3勝是擊敗歐洲強權比利時、西班牙、葡萄牙，將於準決賽挑戰法國，如果真的扳倒衛冕軍，歐洲各地的鎮暴警察可能要出動更多人來戒備了。

卡達《半島電視台》引述一位球迷的感想：「我感覺我們無所不能，對我而言，這次世足賽我們已經贏了。摩洛哥打到4強已經對我意義重大，不管4強勝負如何，在我們心裡都是贏了。」