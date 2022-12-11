楊瓊瓔贈送鄉親的月曆，以台灣一年到頭所生產的當令水果為主題，相當精美。（立委楊瓊瓔服務處提供）

立委楊瓊瓔送鄉親的水果月曆，民眾大排長龍1200份秒殺一空！（立委楊瓊瓔服務處提供）

疫情趨緩加上年的腳步逼近，民眾開始準備過年！立委楊瓊瓔及新科市議員吳呈賢和大雅永興宮主委朱宗敏等，今天上午在大雅永興宮廣場發送2023年月曆給鄉親！楊瓊瓔說，今年印製的月曆以台灣一年到頭所生產的當令水果為主題，相當精美，1200份水果月曆60分鐘秒殺一空，非常搶手。

楊瓊瓔指出，今天一早永興宮廣場活動拉門一開，鄉親就提前趕赴永興宮排隊，等候領取兔年精美水果月曆；沒多久現場已排成一條長龍達200公尺。8時準時由楊瓊瓔、吳呈賢及大雅永興宮主委朱宗敏，親自在廟前發送給在場排隊等候的民眾，每人一份祝福鄉親「花果飄香、兔來運轉、風調雨順、事事如意」。

搶「頭香」排隊的吳姓退休公務員說，每年看到楊瓊瓔臉書發放水果月曆訊息後，一定親自前往排隊領取，今天早上六點多就到永興宮旁市場買菜順便提早排隊等候；台灣應景的水果象徵著台灣就是「寶島」，四季如春、物產豐富，水果月曆值得珍藏。

喜歡水果月曆的張先生指出，今天起個大早七點就來排隊，希望能搶頭香，可惜有人捷足先登。來排隊領取的張阿姨表示，她非常喜歡楊瓊瓔印製的水果月曆，看照片上的水果讓人忍不住想吃一口；她都習慣在月曆上記錄重要事情，才不會忘記，所以每年都一定要來領取。

楊瓊瓔強調，台灣水果月曆因索取者眾，目前所剩數量不多，有意索取者，12／17（六）08：00后里區后義宮（后里區梅里路17之3號）、09：00后里區慈厚宮（后里區甲后路一段716巷5號）；12／18（日）08：30潭子區得天宮（潭子區得天街33號）、09：30潭子區潭水亭觀音媽廟（潭子區復興路二段89號）、10：30潭子區甘蔗崙三官大帝廟（潭子區潭興路三段127巷8號）。