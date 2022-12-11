大陸疫情防控持續鬆綁，各地組團「出海」搶訂單，近日動作連連。澎湃新聞引述《海南日報》消息，海南省副省長倪強率省政府代表團從海口出發，將先後在香港和德國展開招商推介。這是新冠肺炎疫情以來，大陸全國首個省領導率團赴境外招商。

報導透露，在香港招商推介期間，省政府代表團將拜訪重點企業、舉辦系列簽約活動，深化金融業、高端商業、高新技術、旅遊消費、珠寶等多個領域合作；在德國期間，將積極推介海南自貿港，推進海南與德國在高新技術、先進製造業等重點領域的務實合作，並與多家重點企業和高校洽談、簽約。

報導還提到，為盡快消除疫情帶來的各種負面影響，加快建設海南自貿港，海南省加大「請進來，走出去」力度，積極組織開展各項招商引資活動。11月27日，由海南國際經濟發展局牽頭會同海口市、三亞市相關單位，組成自疫情以來海南首個出國招商團組抵達日本，先後在日本東京、大阪和福岡舉辦了3場百人規模的海南自貿港招商推介會。

澎湃新聞觀察指出，近期，廣東、浙江、江蘇、四川等地組織外貿企業集體赴境外參加經貿活動，受到高度關注。而湖南近3年來首批次招商引資出訪團隊近期將分為兩個小組，分赴新加坡和莫三比克、坦尚尼亞、馬達加斯加等國。

又，山東省商務廳也擬組織企業赴日本、韓國、越南、馬來西亞、歐盟開展商務洽談活動，時間擬定於12月中旬至明年1月中旬，重點面向中小企業。而據大皖新聞9日報導，安徽省相關部門透露，安徽也將很快在出國招商、搶訂單方面有所動作。

報導指出，目前各地多個經貿團組已經出發。浙江台州9日為出發前往阿聯參加2022中國（阿聯）國際貿易博覽會的12家企業代表們舉行送行儀式，這也是今年台州組團出海的第3批企業展團。央視財經頻道報導，3年間受疫情影響，企業出口難，所以目前對於客戶的需求和未來的採購要求目標和方向掌握不夠。台州市某工藝禮品企業總經理倪婷表示，相信通過這次「出海」，訂單量能得到極大提高。

江蘇無錫市錫山區微信公眾號「錫山發布」10日發文提到，一支由20餘名外貿企業代表及招商小分隊組成的無錫經貿代表團，9日凌晨乘上「赴歐經貿包機」，正式開啟為期10天的歐洲經貿交流活動。9日清晨6時飛抵巴黎戴高樂機場後，代表團趕往首個招商洽談地點，與法國LBO基金對接交流。其後陸續前往北方工業公司法國代表處、OCO Global巴黎辦事處、法國中小企業聯合會、巴黎工商會對接拜訪。