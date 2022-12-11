太平警分局分局長葉志誠說，感謝劉院長在課程中的傾囊相授，提供不一樣的心理調節機制及轉介諮商等資源，讓員警守護人民安全的同時也守護自己。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局太平分局日前特別邀請澄清醫院平等院區院長劉金明講授「面對危機心理反應及壓力調適」，與現場50多位第一線的基層員警們「搏感情」，傾聽員警的問題及回饋，透過幽默、活潑的講授方式，讓執勤員警用不一樣的方式紓解壓力，保持良好身心狀況。

太平警分局指出，鑑於現今社會生活態樣轉型，新興的犯罪模式更是推陳出新，許多警察同仁平時為治安、交通打拚，不但睡眠時間不固定、工作壓力大，也容易衍生心理壓力，日前上午在市警局訓練科的安排下，邀請劉金明到場實施講授課程，針對「執勤危機意識心理素質及壓力調適」、「家庭支持及經營」、「增強同儕交流及互助」等3大主題來探討。

劉金明在課程中與員警分享如何在高壓力工作中接受、舒緩並與生活取得共存平衡，透過互動、活潑及現場實作方式，傳授一些「小撇步」讓平日繃緊神經工作、日夜顛倒執勤的員警可以自行紓解壓力及減少壓力源，現場50多位員警紛紛直呼「很實用！」

太平警分局表示，前些日子發生多起殺警奪槍及員警輕生等社會矚目案件，為了避免員警執勤時產生心理障礙，並提升執勤安全意識及身心健康，舉辦此講座盼讓員警有所管道紓解。

太平警分局分局長葉志誠表示，感謝警察局安排這項課程，劉院長也在課程中的傾囊相授，提供不一樣的心理調節機制及轉介諮商等資源，讓警察平時守護人民的安全，也要記得守護自己的身心健康，一起為轄區治安打拚。