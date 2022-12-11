美國俄亥俄州一對100歲的老夫妻，上週過完79週年結婚紀念日後，幾小時之內相繼離世。家人轉述，老先生知道老太太狀況不佳，不願讓她孤單先走。

地方電視台WLWT在6日報導這個對家人而言悲喜交織、苦中帶甜的故事，登上國家廣播公司（NBC）今日秀（Today）、時人雜誌（People Magazine）等全國媒體。

住在俄亥俄州的休伯和瓊安．馬里寇（Hubert and June Malicote）剛慶祝完79週年結婚紀念日，11月30日晚間休伯過世，20小時後，瓊安隔天下午停止呼吸。

女兒向電視台表示，母親瓊安健康不佳已經多年，但父親休伯直到最近瓊安進入安寧醫療之後，他的健康才開始走下坡。

女兒表示：「我爸看著我媽這樣，他知道醫生對病情的評估，他不想要讓她孤單，他去排隊等她。」

休伯一週前還能開著拖拉機在他的木材行工作，但當他得知太太要進入安寧病房，他放下工作跟太太一起住進安寧病房，要護士把兩張病床靠在一起。

女兒說，父親過世的時候，與母親手牽手，幾個小時之後，母親也悄悄離開，「感覺就像她知道他已經走了，我們同意她跟著爸爸一起去，我們跟她一起在房間裡，告訴她『他已經在等你了』」。

休伯與瓊安的生日同樣在6月，今年兩人一起過百歲生日時，獲得媒體報導。

休伯是二次世界大戰的退伍軍人，19歲的時候就在教會認識瓊安，兩人攜手度過了幾十年前的經濟大蕭條，和最近的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，休伯曾對電視台說：「我們從來沒有吵過一次架。」

他分享夫妻相處之道說：「如果起了爭執，你就暫時離開幾分鐘，回來之後，要不換個話題，要不把事情解決。」

他們的女兒向媒體說，爸媽每天睡前都手牽手，互道晚安，隔天早上又會看到他們帶著笑容向對方問好。

休伯6月在媒體訪問上說，他無法想像失去最愛妻子的生活，「如果我們沒在一起，這個團隊就破碎了。我們已經度過美好的一生」。（編輯：周永捷）1111211