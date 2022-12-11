日本網紅「夏繪ココ」擁有水汪汪的大眼和白皙皮膚，常在抖音跳可愛舞蹈和做出逗趣表情和動作，累積超過130萬粉絲支持，日前她更獲得日本抖音年度創作者的殊榮，沒想到日前出席頒獎典禮的她，在沒有任何濾鏡修飾下，真面目竟與以往有明顯落差，讓粉絲陷入崩潰。

「夏繪ココ」日前上傳得獎影片，可見現場轉播時打了白光，也以正面拍攝得獎者的全身，因此會放大臉蛋的任何細節，果然，畫面中戴著貓耳髮飾的她，得知獲獎時朝鏡頭揮手，她的臉部細紋變得非常明顯，儘管不少粉絲紛紛送上祝賀，誇她「有些胖乎乎的，但還是很可愛喔」，然而網路仍有不少負評。

網友直呼夏繪ココ本人外表跟無濾鏡時的狀態差很多。(圖/夏繪ココ 抖音)

有網友將影片上傳到日本論壇5ch，引來其他人留言吐槽：「到底怎麼可以差這麼多」、「抖音上的那位關了濾鏡還是妳嗎」、「果然是活在抖音裡的人」、「現在的科技這麼厲害啊」、「這就是年輕人喜歡的流行嗎？」、「根本就像換個人」、「老了不少呀」。而「夏繪ココ」目前抖音還未更新影片，也未回覆網友任何留言，因此尚無法得知她對自己無濾鏡狀態的真實反應。