高雄跨年首創雙面舞台 3D模擬影片曝光

高市府11日公開雙面舞台的3D模擬影片，直接帶領大家前進舞台搖滾區，高市府強調，跨年雙面舞台的魅力，一定要親臨現場才知道。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府11日公開雙面舞台的3D模擬影片，直接帶領大家前進舞台搖滾區，高市府強調，跨年雙面舞台的魅力，一定要親臨現場才知道。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並主打史無前例的「雙面舞台」、「跨年跨2次」、「跨滿24小時」，高市府11日公開雙面舞台的3D模擬影片，直接帶領大家前進舞台搖滾區，高市府強調，跨年雙面舞台的魅力，一定要親臨現場才知道。

高雄跨年在12月31日打頭陣的《亞灣未來市演唱會》，雙面舞台設計精巧，運用時代大道及中華五路寬闊路口，打造出舞台前後都是搖滾區的通透表演空間，舞台中央錯落6座懸吊式超大直立柱狀LED螢幕，創造360度超絢麗視覺效果，雙面舞台兩側的LED螢幕，讓粉絲在任何角度都不會錯過精彩節目，延伸舞台設計也讓粉絲能與偶像近距離互動。

高市府指出，表演嘉賓登台首先考量「如何顧全所有現場粉絲」，因此在節目編制、走位設計、橋段安排都非常具挑戰性。另外，雙面舞台的燈光效果將隨演出變化不同風格，「進行式」及「未來式」舞台燈光相互呼應，要讓現場觀眾體驗前所未有的視、聽覺豪華饗宴。

高市府表示，雙面舞台各有特色，《亞灣未來市演唱會》貼心規畫專屬通道，輕鬆就能往返2座舞台。跨年倒數後將施放180秒「亞灣跨年煙火」，兩面觀眾也能以專屬視角欣賞浪漫璀璨的花火，與親朋好友共同創造最難忘的跨年美好記憶。