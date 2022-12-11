面對連兩天出賽的嚴苛賽程，獨行俠11日讓本季年度MVP大熱門東契奇用四頭肌拉傷為由缺陣，結果自然可想而知！公牛靠著全隊7人上雙的平均火力，終場144比115轟翻來犯的獨行俠，難得取得2連勝，目前11勝14敗，排名仍居東區第11的尷尬位置。

少了本季場均32.9分、8.8助攻與8.5籃板的東契奇，獨行俠上半場就打得荒腔走板，幾乎只剩丁維迪一個人可以正常發揮，反觀公牛光在上半場就有4人得分上雙，很快就擴大領先差距到30分以上，上半場結束，公牛82比63大幅領先。

儘管獨行俠下半場多了小哈達威、伍德兩人火力，卻仍守不住地主公牛猛烈攻勢，打完第3節，獨行俠仍以85比113落後，不過公牛仍然打到比賽還剩6分鐘，才把主力射手迪羅薩換下休息，相當小心翼翼，就算比賽早已進入垃圾時間。

迪羅薩最後攻下全場最高28分，外加9籃板、5助攻，武切維奇20分、8籃板，多桑姆17分，拉文、德瑞克瓊斯與派崔特威廉斯各拿16分，卓拉吉奇14分，但先發後衛卡魯索只打6分鐘就因背傷退場；獨行俠以丁維迪27分最高，伍德21分。