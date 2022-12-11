新竹中學11日舉辦百周年慶祝大會暨校史館開幕典禮，邀請歷任校長、校友參與，包括台北市長柯文哲、新竹市長當選人高虹安都出席，柯文哲表示，他在新竹中學學到堅持、紀律與民主自由的精神，這讓他在今天具有全台政治人物中超強的抗壓力，他也勉勵台下的高虹安也要有這種竹中人的勇氣。

今天上午出席竹中百年校慶的有前校長張瑞欽、許明文、李明昭以及校友台北市長柯文哲、立委鄭正鈐、林思銘等歷屆校友共同參與，新竹市代理市長陳章賢、即將上任新竹市長的立委高虹安也親臨祝賀。

第1任校長大木俊九郎的家屬以及日本交流學校神奈川多摩高校副校長平沼宏仁遠從日本前來慶賀，創校第2任校長荻阪進治的孫女、韓國姊妹校京畿北科學高校、日本姊妹校廣島三次高校、韓國交流學校中央高校則是錄製慶賀影片，祝賀竹中百年生日快樂。

校慶大會活動透過於平台同步直播的方式，讓無法親臨現場的校友們也能共同歡慶，此次特別企畫「竹中百年校慶校歌接力」活動，廣邀校友於世界各地錄製唱校歌影片，放上臉書或IG並Tag竹中校友接力唱校歌，校方將各地校友們唱校歌影片剪輯為祝賀影片。

柯文哲致詞表示，他是民國63年入學的，至今已48個年頭，當時的記憶還歷歷在目，他們家兩代有6位新竹中學畢業的，包括伯伯、爸爸、兩個叔叔、他自己跟弟弟，竹中100年來孕育人才甚多，是桃竹苗地區最有名的高中，他算了一下，畢業校友中，中研院士就有16位。

柯文哲說，他是校長辛志平任內的最後1屆學生，他是有看過辛校長的，新竹中學對他最大的改變就是在人格養成的教育期間，當年在那個升學主義的時代，竟然有學校的音樂課要上音樂課、美術課要上美術課，體育課要上體育。

這看起來好像很簡單，但後來想一想，在升學主義時代有幾個學校是這樣做的？這種精神翻譯成政治語言就是「該怎麼做就怎麼做」。

政治只有3個原則，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，但難在哪？難在「堅持」。

另像是竹中人要越野賽跑、游泳，他在台北市政府8年，就是堅持每天早上7點半一定要準時開工，別人覺得這很困難，但他想一想，當年在新竹中學越野賽跑跑不過關，那就是寒假回來學校跑操場，跑到及格為止，這就是「紀律」，這是他學到第2件事情。

他說，每個人都知道，新竹中學有3大鐵條，打架、偷竊、作弊，皇親國戚來關說都沒有用，只有直接退學，這就是紀律，也就是法治的精神。

但是處在那種白色恐怖的時代，新竹中學算是全台灣最自由開放的學校，當時有動員月會，每個學生都可以上台直接跟辛校長辯論，那個時候的新竹中學圖書館還有自由中國的雜誌。

所以對他來講，人格養成的階段，他學到堅持與紀律，同時也學到民主自由的精神，非常感謝老師當年的教導，還有這個學校給他的養成教育，讓他今天在全台灣的政治人物中有超強的抗壓力，柯文哲打趣說，他1個人對付兩個黨是毫無懼色，高虹安雖然不是校友，但她也需要有這種勇氣才行。

此外，校方指出，37年前，學校選擇日據時期的講堂作為竹中校史館，期間曾在2000年整修和重新布展，此次重新策畫，特別安排在12月11日新竹中學百周年校慶日重新開幕。

校長郭珍祥表示，這次特別規畫「走自己的路」主題展，以竹中建築物和各類活動剪影做為主視覺，校史館的展場則分為常設展與特展區。

「常設展」分成緣起精神與象徵、建築空間的變遷、國際交流、學校治理、全人教育到「竹中人」校友專區。透過文案、文件檔案展示和多媒體影音呈現不同主題的風貌。值得一提的是這次找到了永遠的竹中校長辛志平在某次講座前的引言，留下了他的原音。

「特展」則以竹中百年校慶的活動集錦，從Logo的設計、文創商品到百桌、大師論壇、自行車環島、各類型的音樂會、球類聯誼，呈現百年校慶這1年來的各類活動風貌，還有世代傳承的3代竹中人和竹中家族的影像。

而「走自己的路」見證竹中百年的發展也預期觀賞者更加認識竹中的價值，帶著價值與傳承朝自己的方向前進。日後將採團體預約和定期開放參觀，詳情可洽圖書館。