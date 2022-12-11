香港女星唐詩詠在香港TVB電視台表演將近20年，2017年時憑著劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演一個不懂撒嬌，但能幹強悍的女生「凌禹勤」，拿下《萬千星輝頒獎典禮》之最佳女主角。近日，唐詩詠現身網路節目大談女明星私下的辛酸史，自爆壓力大到出現脫髮問題，更爆料年輕時在業界遇到鹹豬手的經歷。

唐詩詠坦言幾年前因為拍戲時常壓力爆表，身體因此出現不少毛病，例如突然生濕疹、出現脫髮問題、髮線上移以及頻尿等，被問到是否因為壓力太大而離開無線（TVB）時，唐詩詠說道：「除了壓力大之外，我覺得身體真的差了很多，這兩年我沒有休息過，入行初期我試過一年（拍）四套（劇集），但近兩年，我發現無法回到那個狀態 。」

繁忙的生活也讓唐詩詠想有屬於自己的時間：「我想生活，想做自己想做的事情，像正常人那樣生活。」由於唐詩詠與TVB合約期屆滿而恢復自由身，很多人都關心她會否「跳槽」到其他電視台拍劇，不過她沒有多加透露，只有保守表示：「想跟不同的人合作。」

唐詩詠自曝被鹹豬手的經歷。(影片來源/ChillGOOD TV YT)

隨後，唐詩詠分享年輕時被性騷擾的經歷，當時她還20多歲，在一次選角面試中，那個人原本坐在她對面，接著站起來走到她身邊，並對準備離開的唐詩詠上下其手，對方不斷撫摸她的背部說道：「所以你也想一下，你想不想做這個角色⋯⋯」，而機靈的唐詩詠馬上把側開身體並說道：「是啊，我問下媽媽！」並火速離開現場。