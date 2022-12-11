民進黨立院黨團拋出修《選罷法》排黑，不過行政院修法版本，不僅涉及「黑、金、槍、毒」，連賄選者也不得登記為候選人，盼趕在2024總統大選適用。對此，國民黨黨主席朱立倫表示，國民黨長期堅持排黑條款比民進黨嚴格，「民進黨是否先在自己黨內好好適用，不要藉此模糊焦點」，更直指此舉與台北市立委補選有關。

國民黨主席朱立倫今上午到花蓮國軍英雄館參加黨內感恩茶會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰等人均陪同參與，並和鄉親一一握手致上謝意。

朱立倫接受媒體聯訪時，針對行政院會周四將通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修正草案，「黑、金、槍、毒」、違反國安法與反滲透法等與賄選者等均不得登記為候選人，最快2024大選可能適用，他先強調，國民黨長期以來堅持排黑條款比民進黨更為嚴格，要民進黨先在黨內適用，不要藉此模糊焦點。

朱立倫更直指此舉與台北市立委補選有關，他說，這項條款是因牽涉民進黨候選人周邊與家人而衍生出來，再次強調，「國民黨堅定執行排黑條款比民進黨更嚴格」，民進黨是否比照辦理這才是真正的關鍵。

不過媒體反問，花蓮縣議長張峻在議員任內捲入LED路燈採購弊案，被依《貪汙治罪條例》判刑7年8月，全案上訴中，但他卻曾於這段期間擔任縣黨部主委，國民黨的排黑條款豈不是在自打臉？

對此，朱立倫仍強調，黨內所有相關規定都有明文規定，參選公職、提名等作業亦然，且都是必須觀測的重點。