距離農曆新年已不遠，大陸抗疫專家、中國工程院院士鍾南山近日表示，2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小，但仍然要加強準備工作，包括加強疫苗接種。

疫情以來，大陸官方倡導春節不返鄉、就地過年，隨著防控鬆綁，外界關注本次春節的防疫措施。

鍾南山接受新華社訪問時指出，當務之急是加速新冠疫苗加強針接種。他說，大陸已有大量人群接種新冠疫苗，加強免疫接種是防疫新階段最好的保護辦法。

鍾南山強調，「2023年春節還採用就地過年辦法的可能性很小，但仍然要加強準備工作。我建議準備回家的人要加強疫苗接種，就算得了新冠也不會很重。」

鍾南山說，「打了加強針以後，一般兩週就起效了。這樣對春節春運期間百姓回家大量人群遷移時，防止大規模傳播有很大的好處。在全國加強疫苗接種刻不容緩。」鐘南山建議，特別是老年人、有基礎疾病的人群，接種了疫苗更讓人放心。「如果已經接種了兩針滅活疫苗，需要再加上另外一針作為加強。」