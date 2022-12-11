新社區大南里清和農場草莓園，獨特的農場管理方式，讓草莓在新社區也能種出一片天。（民眾提供）

新社區大南里清和農場草莓園，獨特的農場管理方式，讓草莓在新社區也能種出一片天。（民眾提供）

清和農場草莓園的草莓栽種品種黑金剛，果實碩大鮮美，深受消費者的青睞。（民眾提供）

2022台中國際花毯節於新社區舉辦，每天都吸引車水馬龍的賞花人潮！今年到台中市的後花園除賞花外，還能順道採草莓；業主廖昌楠、劉秝娟選擇新社區的好山好水，加上自己特別的農場管理方式，讓草莓能在新社區也深具發展潛力，栽種的品種黑金剛果實碩大鮮美，外表鮮紅亮麗，食用起來酸酸甜甜就像愛情。

2022台中國際花毯節展區占地2公頃，使用19款花種、20萬株花草組成大型花卉藝術裝置，6大展區打造成「台版普羅旺斯」，讓民眾逛完能心花開；展場內還規畫30攤在地小農與特色店家進駐，賞花吃美食享受台中式慵懶的氛圍，提供假日休閒好去處。

每年12月是水果公主草莓的季節，有別於最讓國人熟知的大湖鄉草莓，新社區種植草莓的業主廖昌楠、劉秝娟，以前在苗栗種植草莓，雖也有不錯成績，但考量產地病蟲害日漸增多，為維持無農藥栽培，選擇新社區的好山好水，加上自己農場管理方式，讓草莓能在新社區也種出一片天。

新社區大南里清和農場草莓園廖昌楠說，他的草莓園本次栽種品種是黑金剛，果實碩大鮮美，草莓一直是大家心中最喜愛的水果之一，外表鮮紅亮麗，食用起來酸甜多汁富含營養，酸酸甜甜的就像愛情。

廖昌楠強調，本屆花毯節透過可愛療癒的精靈，以隱喻的方式引領遊客， 找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，遠離煩憂， 融入充滿幸福的花園。草莓的季節分佈在每年冬季到春季期間，想要吃新鮮草莓的好朋友們千萬別錯失良機，要新社賞花踏青郊遊，還可順便摘採草莓回家。