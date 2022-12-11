北市第3選區立委補選之戰，民進黨參選人吳怡農先是砲打黨中央，隨後又連日與媒體對槓，一系列的操作讓外界全都看不懂，媒體人黃揚明更爆料，當初吳怡農公布競選主視覺時，找來台北市議員王世堅與「呱吉」邱威傑站台，更讓深綠支持者傻眼，質疑「是要我們丟你石頭嗎？」

黃揚明、國民黨台北市議員徐巧芯及曾任台北市勞工局長的鄭村棋，昨（10）日在網路節目《全民平評理》針對北市第3選區立委選情進行分析。黃揚明首先指出，吳怡農2020年與國民黨台北市長當選人蔣萬安選立委時的表現其實很強，雖然在松山區輸了1萬多票，但在中山區僅輸2千多票，加上民進黨很會打補選戰，因此這次補選剛開始時，大多數人都認為藍綠雙方為55波，但沒想到吳卻不停自爆。

「他第一次參選就給人一種高高在上的感覺，讓很多基層對他是怨聲載道！」黃揚明透露，林森北一帶的綠營樁腳，對吳怡農其實是有情緒的，吳可能覺得自己學霸、留美的背景很高級，因此不時會流露出一種不屑或不耐煩的情緒，但基層對此很敏感，「他們都很清楚你很囂張、很厲害，那你就自己選看看，我們等著看你怎麼樣。」

此外，黃揚明更爆料有綠營朋友告知，他們對於吳怡農日前找王世堅與呱吉合體一事相當不滿，「那不就是要我們這些綠營、深綠地丟你石頭嗎？好，那我們這場選舉，就看你怎麼選。」