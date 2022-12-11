宜蘭縣礁溪鄉龍潭湖今（11日）上午發現浮屍，消防人員打撈上岸後，經查死者為1名85歲的曾黃姓婦人，死因有待警方釐清中。
消防局上午9時38分接獲宜蘭縣警察局礁溪分局轉報，指礁溪鄉龍潭湖有具浮屍，隨即派員前往打撈，10時33分打撈上岸，從身上找到證件，該名婦人身體僵硬、明顯死亡，後續有待警方釐清死亡原因中。
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