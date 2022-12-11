有些人遇到困難，總能大事化小、小事化無，擁有天生的好福氣，塔羅牌老師艾菲爾表示，巨蟹座、牡羊座、雙魚座、天蠍座天生就有好福氣，因懂得結善緣丶幫助他人，也因此當遭遇阻礙困阨時，總能逢凶化吉、迎刃而解。

▍第四名：巨蟹座

巨蟹座做事情時很踏實丶勤奮，能夠為了事業和家庭付出全部心力，也能站在別人的立場去思考問題，懂得替人著想，不會凡事只想到自己，這樣當然會更受到大家的喜愛，加上天性隨和，自然會受到菩薩的保佑，其實他們有著很深的佛緣，也因此遇到困難時，總可以逢凶化吉，在人生路上一定會有後福。

▍第三名：牡羊座

牡羊座極富正義感，為人老實丶忠誠，他們天生有一副慈悲心腸，對於朋友們也非常熱情、照顧，能幫忙的時候絕不退縮，而在家庭方面也是忠心耿耿，成為他們的另一半是很幸福的，由於對朋友都是真心真意，所以能經常得到朋友幫助，獲得菩薩的庇護，當有貴人相助後，就會開始飛黃騰達，快速邁向富貴，一生平安快樂丶財富滿滿。

▍第二名：雙魚座

雙魚座有著老實的性格，也很守本分，天生就是個溫文爾雅的人，心寬福氣多，對家人和朋友，總是熱情和善，也願意積極幫助大家，因此積累了很多的福氣，所以這一生都能得到佛祖保佑，在事業方面順順利利，財富方面財源廣進，當財富累積到一定程度時，他們也不忘樂善好施，在幫助別人時心情自然會更好，生活也就過得更開心無慮。

▍第一名：天蠍座

天生善良溫順的天蠍座，平時對待周圍的人很真誠丶友善，因此也為自己的人際關係累積了不少善緣，而且一生的福氣都是綿延不斷，可以得到佛祖的庇佑，就算現況有一些不順的事，或有一些煩心的事，最終還是可以解套，再加上懂得把握機會，慢慢往上爬，當實力越來越強大後，一生中的官運都不錯，並過上不愁吃穿的生活，一輩子幸福安康。