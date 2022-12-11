美國以俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）換回遭莫斯科流放的美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner），不過美媒報導，華府其實原本冀望換回2人，除格林納外，再換回遭俄控間諜罪的美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），但是莫斯科要求「間諜換間諜」，以惠蘭換回在德國服刑的俄國殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov），華府向柏林試探後遭到拒絕。

美國與俄羅斯達成換囚協議，美國以俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）換回遭莫斯科流放的美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）。

美國與俄羅斯8日達成換囚協議，以有「死亡商人」稱號的俄國軍火商布特換回美國女子職籃WNBA球星格林納，不過美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）引述匿名美國官員指出，幾個月來，華府冀望同時換回格林納及惠蘭，莫斯科也額外提出要求，要再加換目前在德國服刑的柯拉希可夫。

美國女子職籃WNBA球星格林納（Brittney Griner）9日坐上飛機準備前往阿布達比進行換囚。（圖／美聯社、俄羅斯聯邦安全局提供）

在美國人眼中，格林納與惠蘭是2起完全不同的案子，格林納在俄羅斯入侵烏克蘭前一周因被控持有大麻油電子菸匣入境俄羅斯被捕，華府認為格林納是俄羅斯與西方之間的人質；美國前陸戰隊員惠蘭則是被俄羅斯指控間諜罪，於2018年入監服刑，美國早在2021年春天就草擬可能的換囚大綱。

俄羅斯表明願意用格林納換回被判在美服刑25年的布特，不過不願交出惠蘭，美國官員透露，在俄羅斯人眼中，用格林納換布特是2個罪犯的交換，但惠蘭是美國間諜，只能用另一名俄羅斯間諜或同樣重要的人來換回，不過目前美國沒有關押任何俄羅斯間諜，因此在德國服刑的柯拉希可夫才會成為焦點。

圖為俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）2010年的畫面。（資料照／路透社）

2019年，柯拉希可夫在光天化日之下，在柏林一處公園槍殺喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），德國認定是俄羅斯情報單位派柯拉希可夫刺殺甘戈什維利，柯拉希可夫後續被德國法院判處終身監禁。

The next person Putin wants freed for swap... Vadim Krasikov, a former Russian intelligence colonel. He was sentenced in 2021 to life in a German prison after brutally assassinating a man in broad daylight with a silenced pistol. The murder was ordered by the Russian government. pic.twitter.com/2x93yhAYmG — BIG MAN ON CAMPUS (@JeffNadu) December 10, 2022

華府原本就對換柯拉希可夫不抱期待，在試探過德國的意願後果然遭到拒絕，德國將他視為「冷血殺手」。美國甚至提議用後續補償的方式讓柏林釋放柯拉希可夫，不過仍遭到拒絕。

由於柏林不放手，為了換回惠蘭，美國甚至提議用犯下洗錢、網路犯罪的其他俄國罪犯交換。

部分美國官員私下認為，俄羅斯堅持要換柯拉希可夫，是俄羅斯總統普丁的拖延戰術，目的是不讓美國總統拜登在11月的期中選舉之前能取得任何政治勝利；其他官員則認為此舉是莫斯科為了在交出惠蘭的同時也能保全面子，華府堅稱惠蘭不是間諜，不過俄羅斯仍用間諜罪名將他定罪。

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