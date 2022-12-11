有著「粵語小調歌后」之稱的資深女星朱咪咪（朱月美），演藝事業更跨足戲劇，而她最廣為人知的就是參演周星馳《威龍闖天關》、《逃學威龍3之龍過雞年》、《唐伯虎點秋香》等電影，近幾年鮮少露面的她，久違上節目近況曝光。

近年朱咪咪回到新加坡的老家，鮮少出現在螢光幕前，日前她難得接受媒體專訪，然而，許久未露面的她可以發現她似乎瘦了一圈，且頸部的筋相當明顯，不過當朱咪咪說話時仍中氣十足，看來身體仍相當硬朗。

節目中，朱咪咪談及過去與周星馳拍電影的趣事，她表示，讓她最印象深刻的是演出《威龍闖天關》中的最強奶媽一角，當初服裝師給她的「奶媽Bra」裡面再裝灌水的氣球，但在一場戲中氣球突然爆了，當下只能去買避孕套替代，結果還是爆掉，之後服裝師改用榻榻米剪成兩個圓形之後才再也沒爆過，而朱咪咪也透露當時的「奶媽Bra」她仍收藏著。

除此之外，朱咪咪提及她近三年都在新加坡，與兒子媳婦同住「房子兩層半，那些不是獨立一間是一大排的，房子是我買的」她也坦言喜歡買樓投資保值，而對於未來的規劃朱咪咪表示暫時不會拍戲，但仍會繼續唱歌。

事實上，近年來鮮少拍戲的她，在2018年曾演出台灣電影《切小金家的旅館》，與張庭瑚、郭書瑤等演員同台對戲，而朱咪咪就是飾演男主角張庭瑚的奶奶。