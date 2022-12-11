台食品遭禁！陸審查7原因不過關 王必勝舉「細節」：去問沒有回應

大陸上周無預警禁止我國多項食品進口，原因是「未能完成註冊」。衛福部今天召開記者會表示，陸方雖已提交7大審查不合格原因，其中違規最多的是文字不符要求，以及生產許可證明不合規定，至於有那些文字違規？陸方卻持續已讀不回，衛福部今天提出3大訴求，要求陸方提供審查標準、建立諮詢窗口、停止不公平對待。衛福部次長王必勝表示，中間發生什麼事，我們也不清楚，去問也沒有得到答案。

因應陸方暫停我國2000多項食品進口，衛福部、農委會、經濟部等部會今天上午緊急召開記者會說明，食藥署長吳秀梅表示，早在去年食藥署就已因應陸方的註冊新制建置輸銷平台，但相較其他國家我方僅能以書面方式進行審查，且繳交期限比其他國家提早一年，陸方也未提供諮詢管道，對我態度極不平等。

根據食藥署統計，截至9月15日為止，我國得以銷陸產品仍高達1112家，但到了12月8日僅剩1006家，再隔兩天到了12月10日，我國能銷陸的產品家數僅剩762家，累計有2409家被暫停進口。

吳秀梅說明，食藥署曾詢問陸方未能完成註冊的具體原因，僅得到片面的7項理由，包含文字不符要求、生產許可證明不符要求、企業申請書不符要求、產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤、不屬於食品類企業註冊等。

但對於細部無法註冊原因，例如有哪些文字遭陸方退件，吳秀梅指出，經與提交合格的廠商做完比對發現，無法推敲陸方禁止的邏輯，且陸方至今都未回覆具體原因。外界則質疑是否與未將產地標註為中國台灣有關？吳才坦言，這部分我們也都知道，他們對中國台灣的部分當然是不合理，部分業者因為輸銷不得不改為中國台灣，不然台灣就是台灣。

衛福部次長王必勝則說，這個問題也是外界推測，但陸方從來沒有公開說明，也未對我進行回覆，這是最困擾的地方，不過經比對也有業者這樣寫被陸方退件，因此目前仍無法做此結論。