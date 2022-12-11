台灣自年中以來，已累積2000多項食品遭大陸暫停進口，包含農漁產品、金門高粱、台灣啤酒等，國民黨主席朱立倫痛批執政黨「遇到問題除了譴責，還會做什麼？」同時也呼籲大陸當局，勿因政治因素影響基層農民，目前已請國民黨立法院黨團、國民黨執政縣市的縣市長們，積極協助農漁民及廠商渡過難關，擴大管道助商品外銷。

國民黨主席朱立倫今上午到花蓮國軍英雄館參加黨內感恩茶會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰等人均陪同參與，並和鄉親一一握手致上謝意。

針對大陸接連禁止輸入台灣農漁產品及食品，朱立倫先是呼籲大陸當局，勿因政治因素影響基層農民，不過他也質疑，就法規調整，為何日本與其他國家都做得到，就台灣做不到，接著痛批「每逢遇到問題，政府除了譴責對岸外，又做了什麼」。

朱立倫說，針對農漁民相關市場，民進黨長期說要擴大內銷、增加外銷管道，但如今到底做了些什麼事情，碰到問題除了譴責之外，只會要求「班班吃石斑、班班吃秋刀」等，並反問執政黨「請問你們接下來還要班班做什麼」。

朱立倫坦言，這樣的作法不是一個有為政府應該要做的，希望執政黨能想盡一切辦法，替農漁民及食品業者解決問題，而國民黨立法院黨團不僅會強力監督，提出具體建議， 國民黨執政縣市的縣市長也會用盡努力，彼此合作， 透過相關管道擴大農漁產品與食品外銷到海外的機會，亦會盡力與對岸溝通。