全台最老牌的曾文水庫馬拉松11日開跑，這場賽事39年來只在1999年因921地震停辦1次，連新冠肺炎疫情也未中斷，今年逢疫後報名2500人較去年少，台南市長黃偉哲宣布明年逢40周年將擴大舉辦。
曾文馬拉松是全台少數以水庫為主軸的路跑賽事，全程封路成最大特點，因在山區，賽道落差達200公尺，是選手挑戰坡度的考驗，因水庫風景優美，天氣涼爽，適合路跑，每年都有死忠跑者報名參賽。
今年適逢疫後解封，賽事仍限定施打3劑疫苗才能報名，台灣已累積不少確診者，需時間重新訓練長途路跑，報名人數較去年不增反減，全馬組、挑戰組、路跑組與健康組中，以全馬組人數下降最多。
曾文水庫11日天氣晴朗，許多跑者早上6時即抵達賽場暖身，在起跑點前合影留念。今年最年長選手為82歲，最小選手僅2歲，還有選手帶著寵物一起參賽。
黃偉哲預告，曾文水庫馬拉松40周年一定會更盛大舉辦，要各位跑友期待，明年在曾文水庫馬拉松重聚。
台南市明年將舉辦全國運動會，曾文馬拉松在現場設置攤位宣傳，提供民眾打卡合影。
台南市體育局表示，曾文水庫馬拉松今年強碰屏東高樹馬拉松與花蓮太魯閣馬拉松，報名者分散，賽事較去年略減，明年3月5日「2023台南古都國際半程馬拉松」緊接登場，預估是台南另一場熱門路跑賽事。
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