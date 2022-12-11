嘉義市長選舉最後黃金周日，民進黨全力相挺，繼昨晚的黃金之夜後，今天由在前衛福部長陳時中陪同催票，前民進黨主席卓榮泰也在市場為其造勢，民進黨大力宣傳李俊俋提出「三心二箭」政見，呼籲選民「翻轉新嘉義」，12月18日出門投票。

雖然陳時中在台北市長選舉中落敗，不過民進黨認為，陳時中在中南部仍擁有相當的號召力，尤其是婦女票，從上次陪同李俊俋造勢，獲支持者熱情回應即可印證，今天李俊俋除由陳時中陪同掃街拜票，卓榮泰等人為其在市場等地催票。

民進黨表示，李俊俋提出翻轉嘉義的「三心二箭」政策：補助65歲以上長者裝假牙；75歲以上長輩健檢每年補助1萬元；生育補助提高每胎2萬元，另規劃跨嘉義縣市輕軌建設，並打造智慧醫療生技照護園區。

由於民進黨此次在九合一選舉大敗，許多過去的綠營支持者未出來投票是主要原因，民進黨強調，李俊俋要靠這三心二箭，希望能把嘉義市民從小顧到老，也吸引年輕人回家工作生活。呼籲嘉義市民一定要出門投票。