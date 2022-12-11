交通路公路總局要求移工新購微型電動二輪車也要提供「雇主同意書」，引發移工團體不滿，勞動部也發函表示意見指出，依兩公約施行法不得對外國人有不平等對待，提醒交通部應回歸正軌，據悉，公路總局近日開會討論此事，會中已有共識要刪除移工購買機車或微型電動二輪車（電動自行車）雇主同意書規定。

全台的微型電動二輪車將於11月30日起掛牌納管，新車須登記申領牌照、行照並投保強制險，公路總局現行要求，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車的行車安全，便於雇主後續對外籍移工的生活管理所需，因此登記機車或微型電動二輪車時應檢附雇主同意書。

但此舉引發移工團體不滿，也聲明指出，面對台灣至今已經超過70萬名移工，面對這些實質上撐起台灣製造業、營造業、長照、漁業的基層人力，公路總局不要再把移工當成「雇主的商品」，不要再拿「需雇主同意」當成擋箭牌，請公路總局扎扎實實實實地負起政府機關應負的責任，讓前往辦理相關業務移工，能得到政府機關應有的協助，這才是正確的政策方向。

「未來連購買一般機車也可以不用雇主同意」，與會的台灣國際勞工協會成員許惟棟表示，會議中已有共識要廢止購買一般機車及微型電動二輪車的「雇主同意書」，但在會中也建議，與其透過新聞稿、工廠或仲介宣導，不如在監理站提供其母國語言文件、雙語人員，反而更能讓移工願意掛牌，其實移工不反對掛牌、保險，有人認為這樣反而更有保障。

據悉，公路總局與勞動部、相關團體開會達成共識，公路總局將待法制作業程序後廢除「雇主同意書」規定，勞動部則會加強宣導騎乘安全及強制險投保等。