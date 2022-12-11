民進黨九合一敗選檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦9日開檢討會議，立委劉世芳10日質疑檢討沒重點。鄭文燦今天回應，未來還有很多次討論，實質議題會在最後好好討論，而檢討階段暢所欲言是最重要的。

劉世芳質疑檢討會議沒重點，也提出放任賄選案頻傳、隨重北輕南的大量輔選而選情冷、大小綠選前都無法有效溝通、縣市長候選人選擇性幫小鴨等問題。

鄭文燦說，敗選的每個議題都會充分、深入討論，也會舉行非常多場的討論會，地方黨部主委的會議其實提出10幾個問題，每個問題都非常重要，也涵蓋劉世芳提出4個問題。鄭文燦說，未來還會有很多次討論。因為中央黨部只是閉門會議程序的說明，實質的議題會在最後總結報告好好討論。他強調，民進黨傳統是要面對問題徹底反省，找出真正選票流失的原因。想這個黨才能再起，檢討階段大家都能夠暢所欲言這是最重要的。

對於意見是否都會採納？鄭文燦說，全部都有採納，而且做了詳實的紀錄，事實上地方黨部主委所提的意見比大家想的還要廣泛、深入，也非常謝謝。接著還有競選總部幹部、社會力、青年座談。鄭文燦說，檢討是多元、開放且不受限，任何議題都可以檢討。