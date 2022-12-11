劇中主動獻身的宮女，本尊是以性感女團Nine Muses出道的門面擔當朴倞利。（截自Hami Video）

女主角朴柱炫飾演戀愛詐欺師素娘。（Hami Video提供）

金永大飾演朝鮮君王李憲，有多場養眼露肌肉的演出。（Hami Video提供）

改編自同名小說的古裝喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》，劇情描述韓國「185長腿男神」金永大飾演的朝鮮君王「李憲」，7年前失去深愛的世子嬪而頒布全國禁婚令，女主角朴柱炫飾演的戀愛詐欺師「素娘」，謊稱能被亡靈附身，巧妙騙過眾人，陰錯陽差留在王身邊服侍。

最新劇情中，金永大為了讓世子嬪再次附身於她，主動寬衣「色誘」，半裸露出雄壯背肌、結實胸肌跟巧克力腹肌吸引朴柱炫，沒想到下秒女方笑出來，甚至伸出「抓奶龍爪手」探向君王的褲襠想親自為他沐浴，讓金永大當場傻眼往後退。

金永大在《禁婚令》首集就有突破以往演出，劇中後宮為了破除君王不婚謠言，不但在王的茶中放入「古代威而鋼」，還派出朝鮮擁有最強床上功夫的女子扮成宮女挑逗他。女方見金永大喝完茶立刻慾火焚身，主動扒衣嬌喊：「由小女子幫您褪下龍袍吧。」並在對方耳鬢廝磨，金永大的胸肌若隱若現，看得劇迷口水直流。

值得一提的是，這名散發魅惑氣息的宮女，正是曾以性感女團Nine Muses出道的門面擔當朴倞利飾演，身高171的她擁有一雙修長美腿，這回初次挑戰古裝劇便以破格形象客串演出，首播後也引起討論。同樣是偶像女團IZ＊ONE出身的金珉周轉戰演員，《禁婚令》中飾演才貌雙全的世子嬪「安子妍」，金永大為她深深著迷，特別安排深夜船上幽會，撒嬌要女方喊他：「小憲（音同Honey）。」戳臉逗笑世子嬪。

金珉周深知自己毫無靠山，恐捲入宮中內鬥，當金永大要與她打勾勾約定保重玉體，她卻只在金永大手背上輕吻，只因無法保證自己的生死。這段「手背吻」埋伏筆，不久後，世子嬪便被發現上吊身亡，金永大趕到崩潰抱著遺體大哭。《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》於Hami Video獨播，每周六、日晚間更新2集。