「浪花兄弟」史蒂芬柯瑞、克雷湯普生11日展現強大火力，柯瑞貢獻32分、7助攻及6籃板，克雷湯普生也有34分進帳，表現完全壓過「綠衫軍」塞爾提克的「雙探花」塔圖、傑倫布朗，勇士在這場上季總冠軍賽戲碼重演比賽，最後以123比107轟垮塞爾提克，除了排名升到西區第9，也中止綠軍3連勝。

從上半場開始，場上就變成在看「浪花兄弟」對決「雙探花」戲碼，不過柯瑞與克雷湯普生表現明顯壓過對方，光在上半場，柯瑞進帳17分，克雷湯普生也有24分，幫助勇士打完上半場，取得68比63小幅領先，塞爾提克半場以傑倫布朗16分最高。

儘管塞爾提克下半場展開反撲，一度縮小差距到3分，可是柯瑞、克雷湯普生與普爾3人再次攜手開火，幫助勇士重新擴大領先到16分，綠軍還是不肯放棄，直到比賽還剩1分52秒，柯瑞的罰球幫助勇士領先到18分，綠軍才換下主力宣告投降。

勇士除了看浪花兄弟表演，普爾也有20分進帳，充分填補威金斯因傷缺陣的空缺，庫明加14分，卓雷蒙格林11分；塞爾提克以傑倫布朗31分最高，塔圖雖拿18分，但他全場投21中6，命中率連3成都不到，布羅格登16分，布雷克葛瑞芬與史馬特各有13分。