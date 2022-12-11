新北市農業局推動「農業健康式」，並辦理「城市覓徑」計畫，中和自強公園化身為森林系公園，園內有簡易型登山步道、健行路線等，讓民眾享受森林浴，沈浸在自然環境，維持身心靈的健康。（農業局提供）

每年12月12日是聯合國訂定的國際全民健康覆蓋日，為了創造健康的未來生活，新北市農業局推動「農業健康式」，並辦理「城市覓徑」計畫，將都市公園打造充滿森林感的空間，設計簡易型登山步道、健行路線等，讓民眾享受森林浴，沈浸在自然環境，維持身心靈的健康。

農業局表示，今年的國際全民健康覆蓋日主題是「建設我們想要的世界，為所有人創造一個健康的未來」，景觀處致力提供市民良好的休憩環境，近期結合公園周邊環境，推動城市覓徑計畫。

中和自強公園就是計畫之一，園內設計3條路線，全長約600公尺的「輕爬山路線」沿途都是採用壓花地坪，階梯高戶平緩、梯面寬大好走，不怕踩空摔跤，泥土質地的登山步道設有拉繩設計，登頂後還有攀爬網、登山椿及平衡木等體能設施，適合青壯年族群挑戰。

全長約500公尺的「微健行路線」沿途都是平緩步道，相較於輕爬山路線需要跨過山腰，該路線是無障礙通行空間，相對輕鬆，路線還可供輪椅和嬰兒車使用，適合全家大小一起體驗；全長約520公尺的「逍遙遊路線」則是由木棧道構成的環山步道，木棧道兩側大樹林立，民眾可放慢腳步，享受森林浴，適合中老年族群健走漫步。

農業局指出，透過城市覓徑計畫，市民可以體驗到不同挑戰性的登山行程，不用跑到近郊，在住家附近就能吸收芬多精，遠離壓力和喧囂，享受自然及戶外休閒的服務，透過步道和輔助設施，讓公園成為距離城市最近的後山。

農業局長李玟表示，除了城市覓徑計畫，市府也積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，目前已完成167處公園，數量是全國之冠，未來會營造更多在地亮點、環境，推動特色遊戲場所，讓市民有更多休憩空間。