九合一選舉過後，緊接著就是2024年總統大選，資深媒體人趙少康表示，民進黨目前看來是由副總統賴清德一枝獨秀，而有「台獨金孫」之稱的賴，為迎合選民改口稱台灣是主權獨立、名叫中華民國的國家，趙批評，民進黨想獨立但不敢，只能用這種說法「唬爛」支持者。

趙少康今（11）日於臉書指出，賴清德是「台獨金孫、台獨代表、台獨希望」，但現在為了迎合選民，改口稱「台灣是一個主權獨立的國家，她的名字叫中華民國」，但自己要明確告訴民進黨，「台灣是我們家，但台灣不是國家，台灣沒有經過公投獨立，國際也沒承認台灣共和國，中華民國才是主權獨立的國家，中華民國就是中華民國，是孫中山先生創建的亞洲第一個民主共和國。」

「民進黨想獨不敢獨，只能唬嚨支持者說台灣已經獨立，但不叫台灣共和國而叫中華民國。」趙少康痛批，民進黨妄想透過中華民國借殼上市、移花接木，該黨黨章就是連混帶騙，不僅欺騙台獨支持者，更在欺騙中間選民。

2024年總統大選在趙少康看來，是場「戰爭與和平」的選舉，他提到國民黨只是說要和平，就被民進黨戲謔為投降主義、失敗主義，「和平怎麼會是投降主義？難道要打得血流成河才是英雄嗎？」趙少康說，近日大陸禁台灣水產輸入事件，證明了民進黨只剩下譴責對岸的硬嘴皮，連一點對抗的方法都沒有。

趙少康強調，「民進黨不倒，台灣不會好。」只有透過贏下2024，讓借殼上市、毫無執政能力的民進黨知所進退、停止繼續禍亂台灣，才能讓中華民國長治久安。