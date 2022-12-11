中國大陸鬆綁防疫，疫情發展走向備受關注。大陸國家傳染病醫學中心主任張文宏於媒體撰文表示，本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3至6個月時間，他示警，醫護人員要做好在此期間感染一次Omicron的準備。

財新網11日刊出張文宏的文章，他表示，現在開始，陽性有基礎疾病的病人會逐漸增多，醫護人員要做好思想準備，只要熬過最近的一個月，下個月整個壓力就會逐步降低。

張文宏指出，本次疫情的高峰可能會在一個月內到來，要整體渡過這次疫情，可能需要3至6個月時間。醫護人員要做好在此期間感染一次Omicron的準備，但需要做的是大家不要同時感染，而是有節奏地慢慢感染，並把所有脆弱人群保護好，讓他們也不要同時感染，以防止醫療資源出現巨大擠兌。

張文宏強調，今天應對疫情，跟武漢時期和「上海保衛戰」時期已經完全不同。換句話說，今天不在醫院感染，那下次在外面吃飯的時候也會被感染，在吃飯的時候不感染，回家的時候可能也會被家人感染。

他續指，現在已經不做常規的核酸檢測，這種情況下感染的速度會非常快，所以社區感染的可能性會更大。「我們現在就是希望醫院的感染比社區會慢很多，如果不注意院感，那麼就會在社區感染的基礎上，再疊加醫院內的傳播，那麼傳播就會很快。」