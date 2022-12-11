明年台灣燈會將在台北市舉行，台北市政府社會局已為此募集3300位志工投入燈會，並於11日舉辦誓師記者會，對外宣告啟動燈會志工服務 。社會局長周榆修表示，盼透過本次誓師活動，展現台北市多樣豐富的志願服務及志工精神，匯集志工力量。

為響應2023年台灣燈會，社會局已在2個月內完成志工招募工作，未來將有3300位志工配合燈會4大展區及12行政展區活動、客服及庶務等各項服務，本日舉辦誓師記者會透過點燈儀式宣告志工已做好準備，現場並安排台灣燈會志工趣味賽、台北市政府各局處攤位闖關活動、燈會展示及志工量能儲備展區等。

周榆修指出，台灣燈會睽違23年重返台北舉辦，是台北市市民引領期盼的一大盛會。除了個別志工投入，團體志工則會協助主展區國父紀念館、松菸、東區、市政府周邊，以及12行政區的展區服務，包含新光人壽慈善基金會、中華民國紳士協會、台北市立大學、台北市政府教育局家長聯合會、台北探索館志工隊、台北市政府地政局志工隊等。

周榆修說，希望志工能成為台灣燈會的光亮，為台北市帶來希望與火花，展現台北就是未來。