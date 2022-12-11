《Shopping Design》9日舉辦2022台灣設計Best100頒獎，高市府經發局規畫主導的鹽埕第一公有零售市場整建案及台灣設計展「LOG ING—登入元宇宙」分別獲得年度建築空間規畫獎、年度概念展演活動獎，凸顯高市府在科技創新與傳統改造同時導入設計元素，吸引更多民眾參與體驗。

經發局長廖泰翔表示，「LOG ING—登入元宇宙」以「未來的歷史」、「未來的交界地」和「Metakao」3大主題規畫，帶領民眾從元宇宙現況，層層遞進到共同想像的未來，展期不到1個月就吸引超過31萬人次觀展，成功展示科技概念議題元宇宙相關能量，獲得年度概念展演活動獎項。

「LOG ING—登入元宇宙」數位體驗策畫團隊叁式表示，展覽是以3大區域結合數位體驗，依序探討虛擬世界的想像、現今生活中的元宇宙實例，以及元宇宙實現時的議題，無論是展示主題、空間或呈現手法都頗具挑戰性，能與其他優秀團隊並列拿下獎項，對展覽作品與團隊都是極大肯定。

針對鹽埕第一公有市場改建案獲獎，廖泰翔則強調，去年高雄市長陳其邁走入市場時，就特別指示打開市場內最具歷史特色的山形木構屋頂，透過屋頂改造引入光線氛圍。這次改造獲年度建築空間規畫獎，加上引入青年攤商進駐，打造青銀共市示範場域，將帶動鹽埕繁華與發展。

承接鹽埕第一公有市場單一經營體的叁捌地方生活團隊表示，此次是改造已有70年以上歷史的市場，讓具歷史特色的木構屋頂及挑高半樓仔建築形式得以重現。此外，藉由電腦軟體模擬找出屋頂開設天窗引入自然光最適方案，讓空間在傳承歷史的同時也能開展新生命，加上引進逾10個青年攤商進駐，重新營業以來確實帶動遊客走訪穿梭，成為青銀共市活絡傳統市場的最佳典範。