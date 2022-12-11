李宓（左）和老公分享懷孕喜訊。（翻攝李宓YT頻道）

38歲資生堂千金李宓，今年9月與台大學弟老公阿Q砸百萬補辦婚宴，雙胞胎萌兒上個月剛滿周歲，曾說想生女兒的李宓10日再傳好消息，開心分享二度做試管成功、再懷雙胞胎喜訊，李宓表示這次花了半年多時間，共取3次卵、做了17個胚胎，照超音波後確認有2個胚胎成功著床，宣告準備迎接三寶及四寶，好消息傳出後，親友歌迷紛紛送上祝福。

李宓3個月前於婚宴上和老公在鏡頭前親吻放閃，當時受訪大方表示2人打算年底前先拚生女兒，明年去馬爾地夫度蜜月、擇日飛峇厘島再辦一場婚宴。她去年剖腹誕下雙胞胎兒子，產後立刻恢復精神告知醫師：「明年我還要趕快生女兒喔！所以你慢慢縫，幫我縫牢一點。」醫師笑稱沒遇過像她這麼著急生下一胎的孕婦。

李宓這次和老公阿Q詳細拍下她做試管的過程，影片中，她表示半年多來為了「做人」非常辛苦，「一開始我的卵子顆數很少，後來有吃營養品、調整作息，卵子終於有變多，可是畢竟（年紀）還是比較老一點，所以不是很順利，前後取了3次才成功」；她向老公撒嬌抱怨：「哪像你只要取『精』那麼簡單。」阿Q搞笑回：「我的厲害啊，妳的很老、我的很年輕。」李宓傻眼老公的幽默感，故作生氣拍打他胸口，氣呼呼笑說「你過份」，小兩口在鏡頭前調情放閃，非常甜蜜。