三重商工在新北市創新教育加速器計畫挹注下，於今(11)日推出「放Eng新北 全球視野」 技職雙語微電影首映會，影片結合工業及商業技職專業，由應用英語科編劇，以雙語導覽形式，介紹商家產品及特色；新北市教育局長張明文指出，未來的技職教育不僅會訓練學生擁有專業能力，也會加上英語訓練以及數位行銷能力，三合一培養出具國際競爭力的優秀技職人才。

新北市教育局長張明文表示，新北創新教育加速器所挹注的「放Eng新北 全球視野」，是全台唯一以雙語人才培育、連結在地產業的專案，引領學生做中學，貢獻外語群科專業，協助廠商走向國際；同時，新北市藉由4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，提供資源，促使技職教育不斷優化，讓校校創新，學生學習更加速。

張明文指出，技職教育除了具備專業能力，現今再加了外語以及數位行銷，整個三合一就是未來可以在國際競爭的優秀技職人才，希望全台的技職教育在發展上，能夠重視這三方面，讓台灣的技職教育成為另一個非常有競爭力的教學型態。

三重商工校長李立泰指出，學校以地方產業作為發想起點，尋覓落實SDGs精神的特色工廠與商家，其中符合SDGs9創新產業與基礎建設，如：睿錤精密科技、黑色聚落，而符合SDGs12負責任的消費與生產目標，如：亦頂股份有限公司與U商店等，倡導惜食共享平台與無包裝商店。創新想法成形後，申請新北市創新加速器計畫，運用應用外語科優勢，幫助業者提升英語力，分享SDGs永續發展目標，實踐產學合作。

應用英語科主任陳涵瑋表示，師生協力，製作雙語版導覽影片，用英文解說產品，並開發英譯工具手冊，輔導三重在地廠家提升英語友善程度，學校帶領學生貢獻專業，走入社區，加深在地認同，承擔社會責任。

教育局表示，108新課綱學習趨勢，強調學習素養化、專精化，三重商工以「放Eng新北 全球視野」，結合生活英文會話、工業實務、商業實務、商品創意設計，旅遊英文、職場英文等課程，進行跨科、跨界、跨域合作，研發微電影並推廣，展現新北市推動國際技職的具體行動，致力將技職專業導入全球。