繼日前暫停台灣水產品進口後，大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，又暫停一批台灣食品進口，包括台灣啤酒、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名產品，國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府的「抗中保台、顧民進黨選票」的政策所造成的經濟損失要由全民買單，相當不負責任。
衛福部食藥署去年10月起，協助台灣業者提交3232件產品資料，僅792件完成註冊，31件自行註銷，2409件被視為不合格，多達7成5產品被禁，且未被告知理由；其中被禁止輸銷最大宗為887件水產品，食藥署將持續依「兩岸食品安全協議平台」，透過電子郵件聯繫。
賴士葆表示，大陸最近接二連三禁止台灣的農漁產品及飲料等項目進口，看來似乎有意對ECFA 539項產品、金額逾兩百億美金之大陸對台單方面讓利要逐步收回。這反映出蔡政府的「抗中保台、顧民進黨選票」的政策所造成的經濟損失要由全民買單，相當不負責任。
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