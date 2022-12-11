第29屆關懷盃進入第3天賽程，今天上午舉行「棒球教室」，面對小朋友無厘頭提問「大師兄」都招架得住，還有小朋友跟他說看過他衝撞裁判、問他「你恨他嗎？」，林智勝開玩笑說：「撞到現在都這麼久了，14年了他們都沒出聲，一定是他爸叫他看的。」

棒球教室邀請沒有幾支晉級的球隊，由林智勝、拿莫・伊漾及潘菘瑋擔任講師，指導小球員投球、跑壘、打擊等，也開放小朋友提問。

林智勝問新竹大同國小球員剛剛拿莫教什麼，小朋友回「他教我們輕輕打」，林智勝說：「那是因為他力量很大所以可以，我力氣沒那麼大就要出力。」小朋友又說：「可是你手很粗。」林智勝說這是好看的，出去才不會被欺負，結果小朋友說：「可是我看過你撞裁判。」還問說：「那他有骨折嗎？你還恨他嗎？」

林智勝表示，教少棒球員跟青少棒方式不同，少棒適合實際操作，國中則要告訴他們原因，讓他們去思考，「我是比較喜歡教國小的，不用講那麼專業，先讓他們產生興趣。」

面對小球員無釐頭提問，林智勝不會覺得尷尬，還透露昨天隊友張政禹面對紅葉國小時，被問「你是不是漏接兩球、輸季後賽的那個？」，林智勝說：「小朋友就是比較直接，他們看到他們想看的，就回他們『我會繼續努力就好』。」

林智勝認為，現在的小朋友相較於自己那個時代更加活潑，「以前我們都不太敢講話。」他也希望每年關懷盃能讓小球員看到職棒球星，讓小朋友留下快樂的回憶，「重點是讓他們看到誰而不是教他們什麼，以後記得我來這裡看到誰，像是拿莫、維中還是誰。」