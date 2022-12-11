今年以來大陸各地持續密集發佈樓市調整政策，根據第一財經不完全統計，已有包括湖北恩施、吉林舒蘭、安徽省來安縣等20多個地方發布支持農民進城購房政策，相關政策的城市以縣城、三四線城市為主，也包括了個別庫存壓力較大的二線城市。

中原地產首席市場分析師張大偉分析，由於城鄉在教育方面的差距，有不少農村居民到縣城、市區買房，就是為了孩子讀書。業內人士看來，鼓勵農村居民進城買房，有利於增加購房需求，減輕當地庫存去化壓力。但當下此類新增需求較為有限。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，隨著城鎮化不斷提升，儘管農民進城買房的需求依然存在，但從絕對值看，比2015年之前已經明顯減少。

具體政策上，近日湖北省恩施土家族苗族自治州發佈《州人民政府辦公室關於鼓勵農村居民進城購房的指導意見》，就對自願騰退宅基地進城購房的農村居民定向銷售限價商品房，並給予一次性購房補貼；限價商品房可由各縣市有關國有企業在城區或輻射帶動能力強的中心鎮建設。對未騰退宅基地進城購房的農村居民，給予一次性購房補貼。

另外貴州省玉屏縣也提出，鼓勵外縣居民及本縣農村居民在玉屏侗族自治縣城區購買新建商品房，可平等享受購房所在地就業、醫療、子女教育等公共服務，並給予每戶每套5000元人民幣補貼。