曾替鄧佳華拍攝成人片《華燈初上》走紅的導演圤智雨，在社群上的言論一向大膽敢言，不久前他爆料收到JKF女郎華華的私密影片，之後發文表示「真要講的話，還有八成的JKF女郎負面新聞還未爆發出新聞」，對此，JKF不忍名譽受損，已正式委託律師喊告，並提出2大要求，稍早圤智雨也做出回應了。

JKF今(11日)發出聲明稿指出，圤智雨在社群媒體公然發文羞辱JKF女郎，已嚴重傷害JKF品牌及JKF女郎名譽，直言「郭先生（圤智雨）以此種言論無端攻擊他人之舉，顯係蓄意以傷害他人之方式炒作議題以製造自身聲量」，此外，JKF也對圤智雨提出2大要求，除了立即撤下所有攻擊JKF品牌或JKF女郎之貼文，也要求他對攻擊行為向JKF女郎公開道歉，且保證日後不再出現類似的行為。

JKF委請律師發出聲明全文。(圖/JKF 提供)

而圤智雨稍早也在Instagram正式道歉，直說「我前幾天的文看起來真的有惹到JKF了，那針對JKF希望我公開道歉的事情，我在此也公開道個歉」，接著圤智雨反問JKF兩點，拍過JKF的女生很多，但論壇的女生特色不明顯，因此希望JKF向普通觀眾或像自己一樣的業內人士說明，「辨別怎樣才是JKF女郎？貴單位真實簽約的網美跟單合作一兩次的網美怎麼分別呢？」

圤智雨接著表示，他提這兩個問題是在幫忙JKF省去麻煩，畢竟曾有一位偷金塊的網美，明明就不是JKF女郎出身的，卻經常被媒體冠上JKF女郎的名號，直言「這不是很頭痛嗎？」，更何況華華似乎也否認過不是JKF女郎。最後，圤智雨不忘再次道歉，並向JKF喊話：「請務必回我一下以上問題了」。