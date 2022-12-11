新北市長侯友宜昨晚幫嘉義市長黃敏惠站台，今（11）日上午侯友宜出席汐金萬感恩茶會時，媒體問他，昨天大家都穿藍的夾克，只有他穿白的，會不會感到突兀？當下侯友宜沒正面回應，只讚美黃敏惠的優點，但後來他在台上致詞時說出心中想法，人生不用分顏色，不要因別人穿什麼顏色就看什麼顏色，心中的價值才最重要。

侯友宜說，做事不要分顏色、不要分黨派、更不要分你我和族群，不是今天穿藍色就代表對藍色很在意，穿白色就好像比較中性，穿綠色就是像綠色，內心的價值才最重要，不要因衣服穿什麼顏色就看什麼顏色，如果問我今天為什麼穿藍色，因為我買了好幾件，也有白色、深色的，總是要輪流穿不能老穿一件，好像衣服都沒洗一樣。

侯友宜表示，他只是一個普通人，做應該做的事，有時都時別人想太多，做事情要用平常心看待，別人要想什麼、說什麼都尊重，自己要做什麼才最重要，他帶領市府團隊一起拚，為市民服務，難道會問市民你是哪一黨？哪一派？事情還是一定要做好。