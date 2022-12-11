台中一名女子小花（化名）與男友自高中交往13年，去年接受男友求婚後籌備婚禮之際，才發現男友不僅會嫖妓還男女關係混亂，最終婚事破局，小花不滿青春遭耽誤，怒向男友求償精神撫慰金30萬元。台中地院審結，判男方要賠5萬元。可上訴。

判決書指出，小花主張與男友自高中起交往已13年，去年1月接受男友求婚後，她卻發現男友不僅偷偷嫖妓，還與黃姓女子過從甚密，2人為此於去年5月分居，她詢問男友詳情，男友卻直接提出分手，最終於去年10月正式分手決裂。

小花認為，她耗盡青春，滿心喜悅準備與男友結婚，但男友違反婚約，導致她的期望落空，還須面對周遭親友追問失婚原因，已經導致她顏面盡失且承受巨大精神壓力，故依法向男友求償30萬元精神撫慰金。

對此，小花男友表示，去年分手時小花曾傳訊提及，「我們也不用再聯絡了」、「我們就是分手了」、「所以我們就是不可能了」等語，認為小花是基於個人意願選擇結束婚約關係，他是成全小花，並非不履行婚約，且他與小花的婚約只是在餐廳進行的簡單儀式，並未實際籌備婚禮與發喜帖，不認為小花有顏面盡失的情況。

台中地院審理時，法官勘驗2人的對話紀錄，發現男方曾傳送「對不起我沒尊重妳」、「妳很好是我很爛」，小花則回覆，「可是我很愛你」、「為什麼我們不能一起努力」等語，均可顯見小花意圖想挽回男方，沒有解除婚約的意思。

此外，法官指出，雙方均將訂下婚約的事情分享在網路上，親友皆知，如今因男方過失導致婚約解除，恐導致小花日後再度建立親密關係時產生恐懼與障礙，酌情後判男方要賠償5萬元為適當。可上訴。