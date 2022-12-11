日本政府正檢討以增稅補足防衛經費大幅增加的預算缺口，首相岸田文雄說，為強化防衛能力保護日本的和平與安全，希望社會能理解。他也強調不考慮舉債補足防衛經費。

日本放送協會（NHK）報導，日本國會本會期12月10日休會，岸田舉行記者會針對民眾關心問題說明。

岸田說，面對嚴峻的安全保障環境，徹底強化防衛能力是刻不容緩的課題，必須抱持堅決對國內外宣示的強烈決心來處理。

他說，日本將在未來5年內徹底強化防衛能力，到2027年度時的防衛經費將占國內生產毛額（GDP）的2%，並努力確保所需的必要穩定財源。

岸田12月5日指示相關部會首長，從2023年度起的5年防衛經費總額將達43兆日圓（約新台幣9兆8508億元）規模；若跟現行5年總額27兆4700億日圓相比，成長幅度超過5成。

面對所需財源，日本政府正檢討採增稅方式補足防衛經費預算缺口，但連執政黨自民黨內部都傳出反對增稅意見。岸田盼各方能理解，這是為強化防衛能力來保護日本的和平與安全，並善盡對未來的責任。

岸田說增稅不是目的，而是為強化及維持防衛能力而增稅，他做出5年內徹底強化防衛能力的決定，「是我身為首相及自衛隊最高統帥，肩負國家與國民和平安全重責的使命」。

至於是否採舉債因應防衛經費預算不足，岸田則明確否定。

有關救濟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）被害者的新法12月10日完成立法，岸田說，政府將傾注全力早日完善被害者易於利用新制度的環境，並迅速給予必要協助，確實運用新制度。

日本政府目前原則上提供婦女最高42萬日圓（約新台幣9.4萬）生育補助金，岸田說，預計從新年度開始提到高50萬日圓（約新台幣11.2萬）。這次增幅創新高紀錄。

談到今年新年假期的COVID-19防疫對策，岸田說將持續強化醫療量能，同時也呼籲民眾及早接種疫苗並做好相關防疫對策，「大家一起跨越疫情，明年時讓我們全面重拾過往生活」。

有關會否內閣改組或解散眾議院重新改選，岸田說「完全沒有考量」。

談到日本與中國的關係，岸田說雖然有關他個人訪問中國等議題尚未定案，但未來包括領袖層級在內，將在所有層級尋求緊密意見溝通，「主張應該主張的意見，並強烈要求採取負責任行動同時，確實針對包括未解爭議進行對話、就共同課題進行合作，透過雙方努力來建構一個建設性且穩定關係，這是基本的思考方式」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111211