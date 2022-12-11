疫情趨緩，各行各業逐漸回歸正軌，但仍有許多弱勢家庭，受到經濟影響、缺乏資源，甚至有小朋友連上學用的文具都沒有，求學路受到阻撓。遠雄文教公益基金會重視孩童教育，攜手關係企業，號召集團志工，包裝1500份文具、繪圖用品、書籍等，附上志工們親手寫的小卡片，在耶誕節前夕化身耶誕老公公，傳愛送暖到偏鄉，幫助弱勢學童好好學習。

遠雄文教公益基金會參與「鞋盒傳愛」計畫已連續8年，今年更是因為疫情，讓許多偏鄉弱勢兒童生活更不易。為讓更多的偏鄉兒童受惠，耶誕禮物較往年增加近三成數量，以「環保、愛、永續」為主題，加入ESG理念，採用可重複使用的不織布提袋當外包裝，文具、繪圖用品，建築小百科等一共8樣禮品內容，並邀請遠雄航空自由貿易港、花蓮海洋公園等同仁及集團志工，親手包裝、手寫小卡，在耶誕節前夕，讓偏遠地區學童，能收到屬於自己的耶誕禮物，讓孩子們知道「鞋盒傳愛」，不只是一份禮物，更是來自社會各界的關愛。

2014年迄今，持續8年的耶誕送暖活動，已累計超過8000位弱勢學童受惠，遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「不同於一般孩童，弱勢學童的求學之路荊棘遍佈，充滿挫折，他們渴望讀書，但卻受到家庭、經濟等影響，缺乏資源，讓孩童無法接受教育，遠雄重視孩子的受教權，８年不間斷參與傳愛計畫，送愛到偏鄉，幫助這些孩子多元學習。」

落實社會公益不落人後，遠雄文教公益基金會持續關懷弱勢團體，讓每個不為人所注意的社會角落，都有遠雄的關心，更期盼透過送暖活動，幫助偏遠地區的弱勢孩童完成學業，鼓勵貧苦的孩子學習，在耶誕節這個充滿希望的日子，拋磚引玉，讓更多人一起響應，為社會公益盡點心力。