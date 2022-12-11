美國國務院10日表示，美國的一個高級代表團將前往中國，除了延續美國總統拜登最近與中國國家主席習近平的會談，也為明年初國務卿布林肯的訪華做準備。

綜合外媒報導，美國國務院在一份聲明中說，負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）於11日至14日訪問中國、韓國與日本。

11月中旬，在印尼舉行的二十國集團（G20）峰會期間，拜登和習近平就台灣和北韓問題進行會談，意在防止緊張的中美關係演變成新的冷戰。

美國國務院說，代表團將延續兩位領導人達成的共識，即「繼續負責任地管理我們兩國之間的競爭，並探索潛在的合作領域」，並將為布林肯的訪問奠定基礎。

據報，該代表團在韓國和日本，將就一系列區域和雙邊問題與當地官員舉行磋商。

若布林肯明年初順利成行，將是繼美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）、副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）後，第3位訪問中國的拜登政府高層官員。

在美國宣布代表團訪問消息之前，白宮一位高級官員表示，中國希望在短期內穩定與美國的關係，因為當前中國面臨國內經濟挑戰，同時在亞洲對其強勢外交的抵制。