前民進黨主席卓榮泰、立委王美惠、前委員呂孫綾今天也陪李俊俋到東市場掃街拜票。（李俊俋提供／廖素慧嘉市傳真）

民進黨嘉義市長候選人李俊俋到東市場向民眾懇託拜票，（李俊俋提供／廖素慧嘉市傳真）

前衛福部長陳時中今天陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋車隊掃街拜票，他說「希望嘉義市人把對他的情感轉移給李俊俋」，為李俊俋溫情催票；而李俊俋受訪表示，國民黨黃敏惠市長一直講「全黨打一人」，但昨晚有藍軍10位縣市長及準縣市長來嘉。

陳時中說，李俊俋對嘉義市有好看法，是值得支持的市長候選人，他1周來嘉義市2次相挺，如果嘉義市對他還有一些情感在，希望把情感轉移給李俊俋。

媒體詢問陳時中對於名嘴周玉蔻要他站出來講清楚及檢討敗選原因，陳時中回應說，他一直都有參加一些活動，選後就來嘉義市2次，出席頻率算滿高的。

對於國民黨嘉義市長候選人黃敏惠昨晚的造勢晚會，有朱立倫主席、新北市長侯友宜、準桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等重量級大咖站台力挺，展現藍軍大團結氣勢；而李俊俋昨晚造勢則是前主席卓榮泰、黨副祕書長林飛帆、立委王美惠及在地黨籍議員站台。

李俊俋說，一直以來「全黨打一人」都是國民黨黃敏惠市長在講，但其實昨天總共有10位藍營縣市長及準縣市長來嘉，但最重要的不是助選站台的人多或少，最重要的是市民朋友聽到我們的聲音。

李俊俋說，黃敏惠市長從政見會到造勢活動，都沉迷在政績非常好，但市民關心的是經濟發展遲滯、青年就業、老人照顧等問題，黃市長執政13年來都沒有解決，既然黃市長解決不了，就換一個市長做做看。

此外，前民進黨主席卓榮泰、立委王美惠、前委員呂孫綾今天也陪李俊俋到東市場掃街拜票，向攤商與前來採買的民眾懇託拜票，有熱情民眾要求合照，更有熱情民眾特地騎車前來送上鮮花跟好彩頭，祝福高票當選。