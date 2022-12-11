文化局蕭靜萍主祕、邱愛珊議員、陳清龍議員特助及陳本添議員特助皆到場共襄盛舉。(台中市政府提供)

「回顧過去、展望未來」為主題，工作人員著太空裝，象徵穿梭在無垠的「志工宇宙」，藉此傳遞彼此的「幸福訊號」。(台中市政府提供)

各界來賓與112年度授證志工集體大合照。(台中市政府提供)

「給認真的人掌聲，就是為社會點燈！」葫蘆墩文化中心11日在演講廳舉辦志工授證典禮及表揚績優志工，共220位志工與會，現場設置「回顧過去-展望未來」的時光隧道長廊，集結展示各屆精采獨特的授證主題意象；意喻在歷經疫情的洗禮後，破除疫情的陰霾，一起展望未來、砥礪前行。

葫蘆墩文化中心今天在演講廳，舉辦志工授證典禮及表揚績優志工，與會有文化局主祕蕭靜萍、市議員張瀞分、邱愛珊、陳本添議員與陳清龍議員服務處代表，及葫蘆墩文化中心主任郭恬氳等，共同出席頒獎，肯定志工伙伴對文化服務的熱忱貢獻。

蕭靜萍說，近年來台中市民的「城市光榮感」，於各縣市排名中名列前茅，志工夥伴的努力實功不可沒。葫蘆墩志工隊曾3次榮獲文化部「全國文化績優志工團隊獎」最高殊榮，為全國少數3次獲獎的團隊，足見葫蘆墩的志工夥伴不論在志願服務、文化推廣及藝術傳承的各種面向，皆令人佩服與讚賞。

蕭靜萍指出，每年度志工團都會發揮巧思創意，各式主題規畫一年一度的盛會，2023年隊長由16年前的志工隊長黃國書再次回歸擔任，特地邀請歷任的隊長穿著歷屆授證特色服裝亮麗登場，呈現2006-2022年的志工授證影片，彷彿打開時光寶盒般，現場溫馨又感人。

郭恬氳表示，工作人員化身為探索銀河的太空人，象徵穿梭在無垠的「志工宇宙」，藉此傳遞彼此的「幸福訊號」。在政府有限人力與經費資源下，給予文化局一股龐大的支持力量，是台中市推動文化工作不可或缺的角色；期許志工隊未來繼續精采，持續傳遞幸福的能量予台中市民。